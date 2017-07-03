В результате ДТП с микроавтобусом под Омском погибли два человека

НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Два человека, по уточненным данным, погибли и четверо пострадали в Омской области при столкновении микроавтобуса с автомобилем-погрузчиком, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около 16.00 местного времени (13.00 мск) на Черлакском тракте в Омском районе Омской области, где столкнулись микроавтобус Ford Transit и погрузчик Mitsubishi Canter с кирпичами. Ранее сообщалось об одном погибшем.

"По предварительным данным, в результате ДТП два пассажира микроавтобуса скончались, еще четверо пострадали", — говорится в сообщении.

В свою очередь в прокуратуре Омской области РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, виновником аварии стал водитель маршрутного микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения.

"Прокуратура Омской области с привлечением региональных подразделений УГАДН и ГИБДД организовала проверку соблюдения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.