В полиции опровергли слухи о передаче в суд дела о ДТП с "пьяным мальчиком"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Громкое дело о гибели мальчика под колесами иномарки в подмосковной Балашихе ещё не передано в суд, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Татьяна Петрова, комментируя публикации СМИ.

"Информация не соответствует действительности, дело ещё не передано в суд", — сказала она.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения".

По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности. Однако позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев и региональное управление СК РФ сообщили, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой: в крови мальчика нашли алкоголь.

В настоящее время МВД и СК расследуют по данному факту два уголовных дела: о самом ДТП и о халатности при проведении экспертизы.