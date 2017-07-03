Опознаны останки пяти погибших в ДТП с автобусом в Татарстане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Опознаны тела пяти погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане, сообщает в понедельник пресс-служба МВД по республике.
По факту ДТП возбуждены уголовные дела о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.
"В экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Татарстан в настоящее время приводятся геномные экспертизы по установлению личностей погибших: на данный момент идентифицированы пять тел. Назначены судебно-медицинские экспертизы", — говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин отмечал, что все работы по опознанию погибших могут быть завершены в течение двух дней.