Опознаны останки пяти погибших в ДТП с автобусом в Татарстане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Опознаны тела пяти погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане, сообщает в понедельник пресс-служба МВД по республике.

Пассажирский автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в 9 километрах от города Заинск. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба МЧС России Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП

"В экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Татарстан в настоящее время приводятся геномные экспертизы по установлению личностей погибших: на данный момент идентифицированы пять тел. Назначены судебно-медицинские экспертизы", — говорится в сообщении.

Кроме этого, добавляет пресс-служба, в ближайшее время будут проведены комплексная автотехническая экспертиза и компьютерная экспертиза информации с видеорегистраторов.

Ранее министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин отмечал, что все работы по опознанию погибших могут быть завершены в течение двух дней.