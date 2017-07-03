Владелец попавшего в ДТП в Татарстане автобуса не мог перевозить детей

КАЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Компания АО "Евразийская корпорация автовокзалов", владелец автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане с 14 погибшими, по предварительным данным, не имела лицензии на перевозку детей, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

"Предварительно, фирма не имела лицензию на перевозку детей. Водители, которые должны были меняться каждые четыре часа, этого не делали", — сказал Шептицкий.

По его словам, следствие также намерено выяснить, насколько правомерным было применение данного автобуса для междугородних перевозок.

Пассажирский автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в 9 километрах от города Заинск. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).