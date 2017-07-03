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Происшествия

ЧП с лодкой под Челябинском: семь человек погибли, празднуя выпускной

Сюжет:
ЧП с лодкой в Челябинской области (7)
15:0903.07.2017
06113
© Фото : ГУ МЧС по Челябинской областиСпасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области. 3 июля 2017Спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области. 3 июля 2017
© Фото : ГУ МЧС по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Моторная лодка перевернулась на водоеме Максимка в воскресенье вечером в Чесменском районе Челябинской области, в настоящее время известно о семи утонувших, в числе которых четыре ребенка, еще четверым удалось спастись.

Утонувшие и спасшиеся
Спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области. 3 июля 2017
© Фото : ГУ МЧС по Челябинской области
Водоем под Челябинском, где утонули люди, принадлежал одному из погибших

Вечером в воскресенье стало известно о происшествии на водоеме Максимка в Чесменском районе. Как сообщало ГУМЧС России по региону, на водоеме перевернулась лодка с людьми, никто из них не смог выбраться на берег. Позже следственное управление СКР по области уточнило, что мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась.

Двое мужчин поплыли с берега на помощь и также утонули. Из озера Максимка были извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. В понедельник спасатели вытащили из водоема двух детей 8 и 15 лет, поиски мужчины, седьмого утонувшего, продолжаются. ГУМВД России по региону сообщило, что удалось спастись четверым взрослым.

© Фото : ГУ МЧС по Челябинской области Спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области. 3 июля 2017
© Фото : ГУ МЧС по Челябинской области
Спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области. 3 июля 2017

Празднование выпускного

В понедельник, по данным пресс-службы администрации Чесменского района, стало известно, что накануне на берегу водоема проходило празднование окончания школы одного из детей – дочки владельца лодки, местного предпринимателя из армянской диаспоры. Мужчина пригласил на это мероприятие своих родственников, еще две семьи – всего около 30 человек. Позже они решили покататься на лодке. Мужчина, четверо женщин и четверо детей поплыли на середину водоема, где лодка перевернулась. Глубина пруда в этом месте составляла шесть метров. По последним данным, сама выпускница осталась жива.

МЧС. Архивное фото
© Фото : предоставлено МЧС России
В МЧС назвали причину ЧП с лодкой в Челябинской области

Почему это произошло

В правительстве региона уточнили, что и водоем, и лодка принадлежали утонувшему предпринимателю, отцу выпускницы. В нарушение законодательства, у мужчины не было свидетельства, позволяющего управлять лодкой.

По данным ГУМЧС России по области, водоем Максимка, на котором произошла трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Кроме того, сама моторная лодка не была зарегистрирована в государственной инспекции по маломерным судам, как того требует законодательство.

Спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе Челябинской области. 3 июля 2017
© Фото : ГУ МЧС по Челябинской области
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Также лодка не была снабжена спасательными жилетами, то есть ее владельцем не были соблюдены требования безопасности. Помимо этого, в лодке находилось девять человек – она была перегружена. Эти грубейшие нарушения правил безопасности на воде и привели к трагедии, унесшей жизни семи человек.

Еще раз о главном

В понедельник на селекторном совещании глава МЧС Владимир Пучков обратил внимание руководителей территориальных органов МЧС России, всех федеральных органов исполнительной власти на осуществление дополнительных мер безопасности. Он подчеркнул, что это именно дополнительные меры по обеспечению безопасности отдыха на воде и туристических маршрутов в летний период.

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Происшествия
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