Под Омском столкнулись микроавтобус и автопогрузчик

НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в Омской области при столкновении микроавтобуса с автомобилем-погрузчиком, по факту ДТП проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, в результате ДТП один пассажир микроавтобуса скончался, еще четверо пострадали. На место происшествия выехал следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и дана правовая оценка действиям работников организации, оказывающей транспортные услуги по перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.