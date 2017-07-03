Под Омском столкнулись микроавтобус и автопогрузчик

НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в Омской области при столкновении микроавтобуса с автомобилем-погрузчиком, по факту ДТП проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что в понедельник около 16.00 местного времени (13.00 мск) на Черлакском тракте в Омском районе Омской области столкнулись микроавтобус Ford Transit и погрузчик Mitsubishi Canter с кирпичами.

"По предварительным данным, в результате ДТП один пассажир микроавтобуса скончался, еще четверо пострадали. На место происшествия выехал следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и дана правовая оценка действиям работников организации, оказывающей транспортные услуги по перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.