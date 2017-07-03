В Саранске суд арестовал подозреваемого в убийстве трех человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Суд арестовал жителя Саранска, подозреваемого в убийстве трех человек, сообщает в понедельник следственное управление СК по республике.

Ранее сообщалось, что 1 июля в двух соседних квартирах в многоэтажном доме по проспекту 60-летия октября в Саранске нашли тела трех человек — мужчин 69 и 52 лет, а также 30-летней женщины — с многочисленными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По подозрению в его совершении был задержан 25-летний житель Саранска.

"Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою причастность к совершенному преступлению он не отрицает. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Как отмечает СУСК, по предварительным данным, мужчина мог совершить убийство после внезапно возникшей ссоры в то время, как вместе с жертвами распивал спиртные напитки.

Кроме того, добавляет следственное управление, подозреваемого проверят на причастность к ранее совершенному изнасилованию.