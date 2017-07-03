В Иркутске будут судить тренера по плаванию по 70 эпизодам растления детей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывшего директора иркутского центра плавания будут судить за преступления против половой неприкосновенности своих воспитанников почти по 70 эпизодам, в том числе за изготовление порнографических материалов с несовершеннолетними, сообщается на сайте СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности и общественной нравственности почти по 70 эпизодам.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СК.

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мужчина, являясь инструктором по физической культуре общеобразовательной школы, а также старшим тренером одного из центров плавания в Иркутске, "совершал насильственные действия сексуального характера, развратные действия и мужеложство в отношении несовершеннолетних на территории Иркутской области, Республики Бурятия, в городе Москве и Санкт-Петербурге". Пострадавшие ребята посещали секцию плавания под его руководством, выезжали с ним на соревнования и спортивные сборы. Как заявляет следствие, мужчина также использовал несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

По данным СК, в 2014 году мужчина, являясь директором того же центра плавания, где раньше был инструктором, совершил растрату бюджетных денег. На период следствия обвиняемый был арестован. С занимаемых должностей он был уволен в 2015 году.