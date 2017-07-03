В Новокузнецке на мусороперерабатывающем заводе нашли тела двух младенцев

КЕМЕРОВО, 3 июл — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области выясняет обстоятельства гибели двух новорожденных, тела которых с разницей в несколько дней нашли на предприятии по переработке бытовых отходов в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.
Возбуждено два уголовных дела по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Следователи уже установили, из какого района города привезен мусор, а также водителей мусоровозов и маршруты их движения.
Следователи устанавливают местных жительниц с признаками недавней беременности, проверяют больницы и женские консультации.