Ставшего участником ДТП с байкером студента МГИМО отчислили из вуза

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Студент МГИМО Аркадий Смелов, обвиняемый в причастности к ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, повлекшему гибель байкера, отчислен из вуза за нарушение учебной дисциплины, сообщил РИА Новости проректор по правовым и административным вопросам МГИМО Сергей Шитьков.
Девушка, находившаяся за рулем во время аварии, по словам проректора, студенткой МГИМО никогда не являлась и не поступала в этот вуз.
По данным ГИБДД, ЧП на западе Москвы произошло 26 июня в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. Ранее Никулинский суд столицы арестовал до 26 августа студента МГИМО Аркадия Смелова, по версии следствия, сбившего байкера на Кутузовском проспекте в Москве, а вслед за этим отправил под домашний арест Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулем Mercedes.
Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. В институте считают, что говорить об административных мерах в отношении студента, который, возможно, участвовал в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, пока рано.