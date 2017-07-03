Ставшего участником ДТП с байкером студента МГИМО отчислили из вуза

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Студент МГИМО Аркадий Смелов, обвиняемый в причастности к ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, повлекшему гибель байкера, отчислен из вуза за нарушение учебной дисциплины, сообщил РИА Новости проректор по правовым и административным вопросам МГИМО Сергей Шитьков.

"Аркадий Смелов отчислен у нас из университета за нарушение учебной дисциплины", — сказал Шитьков.

Девушка, находившаяся за рулем во время аварии, по словам проректора, студенткой МГИМО никогда не являлась и не поступала в этот вуз.

По данным ГИБДД, ЧП на западе Москвы произошло 26 июня в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. Ранее Никулинский суд столицы арестовал до 26 августа студента МГИМО Аркадия Смелова, по версии следствия, сбившего байкера на Кутузовском проспекте в Москве, а вслед за этим отправил под домашний арест Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулем Mercedes.

Автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. В институте считают, что говорить об административных мерах в отношении студента, который, возможно, участвовал в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте, пока рано.