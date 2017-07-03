Мосгорсуд отказался освободить топ-менеджера "Роснано" по делу о махинациях

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова в рамках дела о махинациях с деньгами корпорации на 700 с лишним миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласила постановление судья. Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвокатов, которые просили отпустить обвиняемого под залог в 50 миллионов рублей либо поместить его под домашний арест.

Басманный суд Москвы 13 июня санкционировал арест Горькова до 9 августа. Кроме того, суд наложил арест на банковские счета топ-менеджера "Роснано", на которых находилось 400 тысяч рублей.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в Смоленском банке – суммы от 460 до 740 миллионов рублей — под видом расчетно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.

В конце 2014 года банк потерял лицензию, а "Роснано" лишилось более чем 738 миллионов рублей. При этом из банка, по мнению СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.