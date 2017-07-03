Девять человек доставили в больницы после ДТП в Уфе

УФА, 3 июл – РИА Новости. Девять человек доставлены в больницы Уфы после ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава Башкирии.

В понедельник около 12.00 (10.00 мск) в Уфе около Монумента Дружбы маршрутный автобус Ford Transit врезался в грузовик Isuzu, который в свою очередь ударил стоявшую впереди "Ладу Калину". По данным ГИБДД Башкирии, в салоне автобуса находились 13 пассажиров, 11 из них получили травмы. По предварительным данным, ДТП произошло из-за невнимательности водителя маршрутки, который отвлекся, на ходу рассчитываясь за проезд с пассажирами.

"Девять человек доставлены в больницы города Уфы, пока медики ведут обследование пострадавших. Они будут госпитализированы в зависимости от тяжести полученных травм", — сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.