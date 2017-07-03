Мосгорсуд проверит законность ареста экс-директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мосгорсуд 6 июля проверит законность ареста экс-директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о мошенничестве, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

Ранее суд постановил заключить экс-директора "Гоголь-центра" под стражу до 19 июля.

"Апелляционная жалоба на арест Малобродского будет рассмотрена в Мосгорсуде 6 июля в 10.10",- сказала пресс-секретарь.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.

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Как следует из решения суда, министерство культуры РФ выделило около 70 миллионов рублей на проведение спектаклей и гастролей. Деньги были перечислены в АНО "Седьмая студия". Обвиняемые, следует из материалов, решили похитить часть этих средств. Итин, Малобродский и Масляева подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности затрат не было, огласила судья данные следствия. Таким образом, обвиняемые, как считает следствие, похитили более 2 миллионов рублей.