СК ищет записи видеорегистраторов и очевидцев ДТП с автобусом в Татарстане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Следователи ищут записи видеорегистраторов и очевидцев крупного ДТП в Татарстане с автобусом и грузовиком, в котором погибли 14 человек, сообщает СУСК по республике.

"Просим отозваться лиц, ставших очевидцами ДТП, произошедшего примерно в 00 часов 30 минут 2 июля на 51 километре автодороги "Набережные Челны – Заинск – Альметьевск" с рейсовым автобусом марки "Неоплан 321"…, а также лиц, проезжавших по указанному участку автодороги в обоих направлениях в период времени с 00 часов 00 минут до 00 часов 40 минут, в том числе на автомашинах, оборудованных средствами видеофиксации", — говорится в сообщении СК.

Пассажирский автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара — Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". ЧП произошло в девяти километрах от города Заинск на востоке Татарстана. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, при столкновении он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Рассматриваются все версии происшедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.