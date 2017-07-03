Житель Кузбасса пойдет под суд за изготовление нунчаков из лопаты

КЕМЕРОВО, 3 июл — РИА Новости. Житель кузбасского города Ленинск-Кузнецкий предстанет перед судом за незаконное изготовление оружия — нунчаков — из черенка лопаты, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, обвиняемого задержал участковый уполномоченный полиции, который в рамках спецоперации обходил все дворы своего участка. Полицейский обнаружил у 45-летнего мужчины нунчаки.

"Согласно заключению проведенного исследования, изъятый предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным самодельным способом. Задержанный признался, что еще в начале года "смастерил" нунчаки из деревянного черенка садовой лопаты и регулярно носил их с собой во время прогулок по городским улицам", — рассказали в ГУМВД.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "незаконное изготовление холодного оружия". Материалы дела направили на рассмотрение в суд.

"Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы", — уточнили в ведомстве.