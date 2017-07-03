Жителя Челябинска приговорили к 23 годам колонии за изнасилование детей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Суд в понедельник приговорил жителя Челябинска Вадима Есипова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности восьми несовершеннолетних, к 23 годам и 3 месяцам колонии строгого режима, сообщило СУСК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, вечером 16 августа 2016 года недалеко от пересечения улиц Образцова и Воровского в Челябинске Есипов совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Также мужчине предъявлено обвинение в совершении в период с 2014 по 2016 год преступлений против половой неприкосновенности еще семерых потерпевших. Отмечается, что всего Есипов обвинялся в совершении 22 преступлений.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 23 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК начальнику УВД России по городу Челябинску внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступлений, добавляет СУСК.