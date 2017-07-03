В Уфе маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали 11 человек

УФА/МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Одиннадцать пассажиров маршрутного автобуса получили травмы при столкновении маршрутки с грузовиком в Уфе в понедельник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГИБДД по Башкирии.
"По предварительным данным, маршрутный автобус Ford Transit из-за невнимательности водителя врезался в грузовик Isuzu, который в свою очередь ударил стоявшую впереди "Ладу Калину"", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в салоне автобуса находились 13 пассажиров: 11 из них пострадали, сейчас их осматривают врачи.
"Со слов очевидцев, водитель маршрутного автобуса отвлекся, на ходу рассчитываясь за проезд с пассажирами. Начато разбирательство, точное число пострадавших станет известно позднее", — пояснил собеседник.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, девять пострадавших уже направлены в больницу с травмами средней тяжести.