Власти Челябинской области окажут помощь семьям погибших в ЧП с лодкой

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. Власти Челябинской области окажут материальную помощь двум семьям, чьи родственники погибли в воскресенье на водоеме в Челябинской области, где перевернулась лодка, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.
"Сегодня утром губернатор Челябинской области Борис Дубровский подробно разобрал ужасную трагедию, которая произошла в Чесменском районе. Погибло семь человек, из которых четверо – дети. Губернатор принял решение о выделении денежных средств семьям погибших. По предварительной информации, каждая из двух семей получит до 100 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
"С сожалением, приходится констатировать, что в данном конкретном случае были нарушены все меры безопасности", — сказал губернатор.
По предварительным данным, водоем Максим, на котором случилась трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках, однако несколько человек решили использовать расположенную на берегу лодку, которая не была оснащена спасательными жилетами.