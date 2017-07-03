Власти Челябинской области окажут помощь семьям погибших в ЧП с лодкой

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл — РИА Новости. Власти Челябинской области окажут материальную помощь двум семьям, чьи родственники погибли в воскресенье на водоеме в Челябинской области, где перевернулась лодка, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

В воскресенье в Челябинской области в запруде около поселка Тогузак перевернулась лодка, в которой, по предварительным данным, находились пять человек, никто из них не смог выбраться на берег. Ещё двое находились на берегу и пропали при попытке оказать тонущим помощь. Спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих детей. Позже были найдены еще двое детей, поиск пропавшего мужчины продолжается.

"Сегодня утром губернатор Челябинской области Борис Дубровский подробно разобрал ужасную трагедию, которая произошла в Чесменском районе. Погибло семь человек, из которых четверо – дети. Губернатор принял решение о выделении денежных средств семьям погибших. По предварительной информации, каждая из двух семей получит до 100 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.

Губернатор в очередной раз обратил внимание взрослых на правила поведения на воде, пренебрежение которыми приводят к страшным трагедиям.

"С сожалением, приходится констатировать, что в данном конкретном случае были нарушены все меры безопасности", — сказал губернатор.

По предварительным данным, водоем Максим, на котором случилась трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках, однако несколько человек решили использовать расположенную на берегу лодку, которая не была оснащена спасательными жилетами.