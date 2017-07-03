В Биробиджане вынесли приговор мужчине, угрожавшему молотком бригаде скорой

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Житель Биробиджана, который угрожал молотком в ноябре прошлого года медикам скорой помощи, приговорен к четырем годам условно, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным СК, в ноябре прошлого года фельдшер и медсестра бригады скорой медицинской помощи прибыли по вызову в один из домов на улице Юбилейной в Биробиджане, где оказали помощь женщине. Нетрезвый муж пациентки вооружился молотком и, угрожая убийством медикам, заблокировал выход из квартиры, он не выпускал бригаду более 15 минут. Затем вышел с ними из подъезда и сел в салон автомобиля "скорой", в течение получаса заставлял водителя ездить по городу, сообщало следствие. Остановившись в безлюдном месте, обвиняемый вывел мужчину-фельдшера из машины, угрожая ему расправой, и покинул место происшествия.

Он признан виновным в незаконном лишении человека свободы и угрозе убийством.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на медработников. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".