Врачи вернули зрение одному из пострадавших при ЧП на заводе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Зрение восстановилось у одного из двух сотрудников, пострадавших при ЧП на авиазаводе "Прогресс" в Приморье, сообщила РИА Новости представитель департамента здравоохранения края Ксения Гусенцова.
"Динамика у них неплохая. У одного пострадавшего зрение восстановилось, второму потребуется повторная операция, возможно, ее проведут на этой неделе. У него один зрачок видит", — сказала Гусенцова.
По ее словам, оба пациента продолжают находиться под наблюдением врачей, также их осматривает офтальмолог департамента здравоохранения.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.