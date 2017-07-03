Врачи вернули зрение одному из пострадавших при ЧП на заводе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Зрение восстановилось у одного из двух сотрудников, пострадавших при ЧП на авиазаводе "Прогресс" в Приморье, сообщила РИА Новости представитель департамента здравоохранения края Ксения Гусенцова.

На прошлой неделе, по данным местных СМИ, на заводе "Прогресс" из-за ЧП во время проверки одного из вертолетов два сотрудника предприятия получили серьезные травмы. Представитель арсеньевской городской больницы подтвердил РИА Новости, что двое пострадавших с завода поступили в приемный покой 29 июня, у них были серьезные травмы глаз. В краевом департаменте здравоохранения сообщили, что пострадавших из арсеньевской больницы доставили во Владивосток, где им провели первичную хирургическую обработку глаз. Врачи поставили пострадавшим диагноз "проникающее ранение глаз".

"Динамика у них неплохая. У одного пострадавшего зрение восстановилось, второму потребуется повторная операция, возможно, ее проведут на этой неделе. У него один зрачок видит", — сказала Гусенцова.

По ее словам, оба пациента продолжают находиться под наблюдением врачей, также их осматривает офтальмолог департамента здравоохранения.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.