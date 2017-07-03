СК завел дела после гибели двух мирных жителей в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (11)

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела после обстрелов украинскими силовиками Донбасса, при которых погибли два мирных жителя, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)… В результате этих обстрелов погибли два мирных жителя и два получили ранения", — сказала она.

По словам Петренко, силовики обстреляли село Коминтерново, Ясиноватую, Докучаевск и поселок Трудовское.