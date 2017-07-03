Девять пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане остаются в больницах

КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Девять пострадавших в крупном ДТП с автобусом и грузовиком остаются на лечении в больницах Татарстана, сообщил министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.

Пассажирский автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара – Ижевск, в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировал на жесткой сцепке автомобиль "КамАЗ". ЧП произошло неподалеку от города Заинск. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным регионального следственного управления СКР, рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, не справиться с управлением при обгоне, его мог ослепить свет фар.

"На данный момент в стационарах находятся девять пострадавших в ДТП в Заинском районе. Состояние пятерых оценивается как тяжелое. Одного пострадавшего вчера у нас забрали для проведения следственных действий, его состояние позволяло это сделать", — сказал Вафин.

По словам министра, пострадавшие, находящиеся в Республиканской клинической больнице, поступили с ожогами, у двоих обожжены 25% поверхности тела, есть ожог дыхательных путей, они пока останутся в реанимации. В целом у пострадавших сочетанные травмы головы, грудной клетки, конечностей. Один пострадавший, по информации министра, в понедельник будет переведен в отделение — это водитель автобуса.

Вафин рассказал, что к троим пострадавшим приехали родственники. С пострадавшими в понедельник начинают работать психологи.