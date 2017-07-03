Житель Благовещенска открыл огонь по отдыхающим возле реки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июл — РИА Новости. Житель Благовещенска устроил стрельбу по отдыхающим на берегу реки Зея в эти выходные, пострадали три человека, следствие возбудило уголовное дело против 29-летнего мужчины, его подозревают в покушении на убийство, сообщает управление СК РФ по Амурской области.

"По версии следствия, около 5 часов утра 2 июля на берегу реки Зея в районе села Усть-Ивановка Благовещенского района в ходе конфликта, произошедшего между отдыхающими гражданами, подозреваемый произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в другого мужчину 1975 года рождения, причинив ему огнестрельные ранения. В результате происшествия пострадали еще два мужчины 1986 и 1987 годов рождения", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.