В Приморье начнется суд по делу бывшего вице-губернатора Олега Ежова

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока 11 июля начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте суда.

"Судебное заседание пройдет 11 июля в 14.00", — уточняется на сайте.

Как ранее сообщал СК, Ежов, будучи директором департамента градостроительства Приморского края, с 6 по 20 декабря 2013 года "использовал свои служебные полномочия и вопреки интересам службы" подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту. На основании этих документов подрядная организация получила оплату за работы, часть из которых фактически была не выполнена, сообщало ведомство. Ущерб, по оценке СК РФ, превысил 24,6 миллиона рублей.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — арестован.