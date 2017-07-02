СК начал проверку после гибели мужчины, спасавшего тонущую девушку в Москве

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как на берегу Москвы-реки было обнаружено тело молодого человека; по предварительным данным, он погиб, спасая тонущую девушку, сообщила в воскресенье старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

"Днем 30 июня 2017 года на берегу Москвы-реки в районе улицы Таманской было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками механической асфиксии в результате утопления. По данному факту… проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибший пытался спасти тонущую девушку", — сказала она.

Ранее сообщалось, что мужчина был уроженцем Дагестана и погиб, спасая тонущую девушку в Серебряном бору, будучи на отдыхе с друзьями.