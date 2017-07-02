Тела погибших в ДТП с автобусом и грузовиком доставили в Казань

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Тела погибших в Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком в ночь на воскресенье доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани, где будут проводить экспертизу и устанавливать личности погибших, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Айгуль Салимзянова.

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", неподалеку от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара-Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

"Тела всех погибших доставлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Татарстана для проведения экспертизы и установления личностей погибших", — сказала Салимзянова.

Ранее Минздрав республики и ГУМЧС России по Татарстану отмечали, что с родственниками погибших в бюро судмедэкспертизы будут работать психологи.

Собеседница агентства также уточнила, что состояние пострадавших в ДТП не изменилось. В настоящее время в стационарах остаются десять человек. Трое из них — в больнице скорой помощи Набережных Челнов, еще трое в Республиканской клинической больнице в Казани, четыре человека остаются в стационаре медсанчасти "Татнефти" в Альметьевске. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро — в состоянии средней степени тяжести.