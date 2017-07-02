В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека

КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. На Кубани произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, ещё двое, в том числе ребенок, доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что авария произошла в Темрюкском районе в воскресенье около 13 часов.

"По предварительным данным, на автодороге Темрюк-Фонталовская в районе поселка За Родину 35-летний водитель автомобиля Land Rover, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте ДТП погибли 65-летний водитель "Лады" и две его пассажирки, 16 и 64 лет. Кроме того, в больницу с травмами доставлены два пассажира "Приоры": женщина 64 лет и 10-летний ребенок.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.