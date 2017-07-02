Страховщики уточнили суммы выплат семьям погибших в ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Семьи погибших и пострадавшие в крупном ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане получат до 2 миллионов рублей страховых выплат от компании "СОГАЗ", сообщается в воскресенье в пресс-релизе страховщика.

"СОГАЗ" является страховщиком ответственности "Евразийской корпорации автовокзалов" — ее пассажирский автобус попал в ДТП.

"Пассажирский автобус принадлежит самарскому АО "Евразийская корпорация автовокзалов", ответственность которого застрахована в СОГАЗе… В соответствии с законом, страховая выплата в случае смерти в результате ДТП составляет 2,025 миллиона рублей за каждого погибшего пассажира автобуса. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего страховая выплата определяется в зависимости от степени причиненного вреда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения выплаты пострадавшим необходимо предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, документ от перевозчика о происшествии, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и продолжительности лечения, а также банковские реквизиты для перечисления выплаты.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба МЧС России Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП

"Все, кто проходит в настоящее время лечение, могут обратиться за выплатой после выздоровления. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего выплаты осуществляются в размере фактически причиненного ущерба, но не более 23 тысяч рублей", — говорится в релизе.

Сообщение о столкновении автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", неподалеку от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. По первоначальной информации ГУ МЧС РФ по Татарстану, в автобусе находились 28 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным регионального минздрава, на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12). Региональное следственное управление СК позднее уточнило, что из автобуса извлечены тела 14 погибших.

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