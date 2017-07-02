Страховщики уточнили суммы выплат семьям погибших в ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Семьи погибших и пострадавшие в крупном ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане получат до 2 миллионов рублей страховых выплат от компании "СОГАЗ", сообщается в воскресенье в пресс-релизе страховщика.
"Пассажирский автобус принадлежит самарскому АО "Евразийская корпорация автовокзалов", ответственность которого застрахована в СОГАЗе… В соответствии с законом, страховая выплата в случае смерти в результате ДТП составляет 2,025 миллиона рублей за каждого погибшего пассажира автобуса. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего страховая выплата определяется в зависимости от степени причиненного вреда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения выплаты пострадавшим необходимо предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, документ от перевозчика о происшествии, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и продолжительности лечения, а также банковские реквизиты для перечисления выплаты.
"Все, кто проходит в настоящее время лечение, могут обратиться за выплатой после выздоровления. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего выплаты осуществляются в размере фактически причиненного ущерба, но не более 23 тысяч рублей", — говорится в релизе.
О других крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>