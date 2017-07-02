Врачи в Казани рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Состояние трех пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком, переведенных из Набережных Челнов в Казань в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, в том числе водителя автобуса, оценивается как стабильное, но прогнозы делать рано, сообщил главный травматолог республики Сергей Кривошапко.

Сообщение о столкновении автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ", неподалеку от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. По уточненным данным, в автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара-Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них были госпитализированы 12).

"В Республиканскую клиническую больницу доставлены три пациента с этого ДТП в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимационном отделении, в том числе водитель автобуса. Преобладает у пациентов термическая травма, то есть ожоги различной степени. В настоящее время состояние их стабильное. Можно сказать, что непосредственная угроза жизни миновала, но чересчур оптимистичные прогнозы делать пока еще рано", — сказал Кривошапко журналистам.

По информации главного травматолога республики, пострадавшие находятся в сознании, с ними общаются медико-психологические бригады и следственные органы. Родственники пострадавших, по его словам, могут их навестить — доступ в реанимационное отделение для них разрешен в специально установлено время с соблюдением формы одежды.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба МЧС России Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП

Кривошапко добавил, что водитель в настоящее время находится под охраной правоохранительных органов. "Вина водителя в настоящее время достоверно не установлена, поэтому приняты меры по его охране", — сказал он.

Минздрав Татарстана сообщал ранее, что из 15 пострадавших в стационарах остаются десять человек. Трое из них — в больнице скорой помощи Набережных Челнов, еще трое переведены оттуда в Казань в Республиканскую клиническую больницу, четыре человека остаются в стационаре медсанчасти "Татнефти" в Альметьевске.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным регионального следственного управления СКР, рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, был ослеплен светом фар или не справился с управлением при обгоне.

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