На Курилах двое туристов, пропавшие две недели назад, вышли на связь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл — РИА Новости. Двое туристов, пропавших в районе вулкана Баранский на Итурупе две недели назад, живы и самостоятельно вышли на связь, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Вечером 2 июля в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что туристы вышли на связь и обозначили свое местоположение. К ним направились спасатели Курильского подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова", — говорится в сообщении.

Заблудившихся нашли в районе мыса Ребуншири, недалеко от залива Косатка на тихоокеанском побережье острова Итуруп.

Мужчина и женщина отправились к вулкану Баранский 18 июня, поиски начались 21 июня, когда туристы не вернулись в Курильск. В поисках были задействованы сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, сотрудники полиции, а также добровольцы. Кроме того, к поискам привлекался вертолет Ми-8 Сахалинского авиазвена Хабаровского АСЦ МЧС России.

"Туристов осмотрел медицинский работник, в данный момент спасатели доставляют найденных в учреждение здравоохранения для проведения медицинского осмотра и оказания в случае необходимости соответствующей помощи", — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что туристы не зарегистрировались перед выходом на маршрут у спасателей, что существенно осложнило поиск.