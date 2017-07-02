Мутко выразил соболезнования родным и близким жертв ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Вице-премьер России и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП с автобусом в Татарстане.

Авария произошла ночью неподалеку от Заинска. Автобус "Неоплан" столкнулся с грузовиком MAN, который бускировался "Камазом". В результате ДТП погибли 14 человек, еще 15 пострадали.

"Сегодня утром заседание операционного штаба (оргкомитета "Россия-2018") начали с того, что выразили соболезнование всем родным и близким пострадавших, нашим коллегам, руководству республики Татарстан. Передали им слова поддержки, что мы тоже переживаем. Мы рядом с ними", — сказал Мутко в телефонном разговоре с корреспондентом "Р-Спорт".

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