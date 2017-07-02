Российский футбольный союз выразил соболезнования после ДТП в Татарстане

На месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

На месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт. Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Заинском районе Татарстана.

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз", неподалеку от Заинска, поступило в 00:40 мск воскресенья. По информации ГУМЧС РФ по Татарстану, автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным регионального минздрава, на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

"РФС выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии в Татарстане", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте РФС в Twitter.

РФС выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии в Татарстане — РФС (@official_rfs) 2 июля 2017 г.

​О других крупных ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>