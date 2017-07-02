Центральный аппарат МВД направил представителей в Татарстан после ДТП

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Представители центрального аппарата МВД России направились в Татарстан для расследования обстоятельств ДТП с автобусом, где погибли 14 человек, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Сообщение о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз", неподалеку от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. По информации ГУМЧС РФ по Татарстану, автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным регионального минздрава, на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).
По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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