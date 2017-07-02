Центральный аппарат МВД направил представителей в Татарстан после ДТП

Сгоревший автобус на месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

Сгоревший автобус на месте ДТП около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Представители центрального аппарата МВД России направились в Татарстан для расследования обстоятельств ДТП с автобусом, где погибли 14 человек, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

"Руководство МВД России направило представителей центрального аппарата министерства в Республику Татарстан для организации всестороннего расследования обстоятельств, приведших к дорожно-транспортному происшествию с человеческими жертвами", — сказала Ирина Волк.

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса "Неоплан" с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз", неподалеку от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. По информации ГУМЧС РФ по Татарстану, автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным регионального минздрава, на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

Региональное следственное управление СК сообщило, что из автобуса извлечены тела 14 погибших. Ранее МВД по Татарстану отмечало, что точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров выясняется, поскольку водитель в пути подсаживал попутчиков.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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