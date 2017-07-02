В СК раскрыли подробности расследования ДТП с автобусом в Татарстане

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком в Татарстане в ночь на воскресенье, мог уснуть за рулем, был ослеплен фарами или не справился с управлением, сообщила РИА Новости помощник руководителя регионального управления СК Эльвира Газизова.

"Следствие рассматривает все версии произошедшего. Возможно, водитель был ослеплен фарами, уснул за рулем или мог не справиться с управлением при обгоне", — сказала Газизова.

Собеседница агентства уточнила, что в ближайшее время расследование уголовного дела будет передано из полиции в СК.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем, по предварительным данным, находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12). По данным регионального следственного управления СК РФ, "погибших уже 14".

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