Комиссия Минтранса займется расследованием причин ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Ространснадзору создать комиссию по расследованию причин крупного ДТП в Татарстане, в результате которого погибли более 10 человек, говорится в сообщении Минтранса.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем, по предварительным данным, находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12). По данным регионального следственного управления СК РФ, "погибших уже 14".

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как сообщает Минтранс, в связи с трагическими событиями министр транспорта РФ Максим Соколов провел телефонные переговоры с главами регионов Республики Татарстан Рустамом Минихановым, врио губернатора Удмуртии Александром Бречаловым и губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. В ходе переговоров были выработаны оперативные действия, в частности, создана комиссия по расследованию причин трагедии, в состав которой вошли представители Ространснадзора.

Добавляется, что Соколов дал поручение о направлении на место аварии руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина и его заместителя Асланбека Ахохова. Также сотрудники Госавтонадзора, входящие в состав комиссии, вылетят в Самару для внеплановой проверки самарского автопредприятия ПАО "Единая корпорация автовокзалов", которому принадлежал автобус.

Максим Соколов и главы регионов определили порядок оказания поддержки родным погибших и пострадавшим в аварии. Также глава минтранса России выразил соболезнования родным и близким погибших.

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