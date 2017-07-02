Комиссия Минтранса займется расследованием причин ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Ространснадзору создать комиссию по расследованию причин крупного ДТП в Татарстане, в результате которого погибли более 10 человек, говорится в сообщении Минтранса.
По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Добавляется, что Соколов дал поручение о направлении на место аварии руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина и его заместителя Асланбека Ахохова. Также сотрудники Госавтонадзора, входящие в состав комиссии, вылетят в Самару для внеплановой проверки самарского автопредприятия ПАО "Единая корпорация автовокзалов", которому принадлежал автобус.
Максим Соколов и главы регионов определили порядок оказания поддержки родным погибших и пострадавшим в аварии. Также глава минтранса России выразил соболезнования родным и близким погибших.
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