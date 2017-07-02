Семьи погибших в ДТП в Татарстане получат по миллиону рублей

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Татарстана выплатят семьям погибших в результате крупного ДТП с автобусом в Заинском районе республики по миллиону рублей, сообщается на сайте республиканского правительства.

"Президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым принято решение об оказании единовременной материальной помощи в размере миллиона рублей семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском муниципальной районе", — говорится в сообщении.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование аварии взято на контроль центрального аппарата СК России.