Власти Удмуртии окажут помощь семьям пострадавших в ДТП в Татарстане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Власти Удмуртии окажут помощь семьям погибших и пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Татарстане, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

"В ночь на 2 июля в Татарстане произошло ДТП… Погибли 13 человек, среди жертв есть жители Удмуртской Республики. Искренне соболезную родным и близким погибших в автокатастрофе. Их семьям, а также семьям пострадавших в ДТП будет оказана необходимая помощь", — цитирует пресс-служба слова врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".