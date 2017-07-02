Власти Удмуртии окажут помощь семьям пострадавших в ДТП в Татарстане

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Власти Удмуртии окажут помощь семьям погибших и пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Татарстане, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.
"В ночь на 2 июля в Татарстане произошло ДТП… Погибли 13 человек, среди жертв есть жители Удмуртской Республики. Искренне соболезную родным и близким погибших в автокатастрофе. Их семьям, а также семьям пострадавших в ДТП будет оказана необходимая помощь", — цитирует пресс-служба слова врио главы Удмуртии Александра Бречалова.
Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".