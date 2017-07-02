СК расследует дело водителя, сбившего четырех детей в Брянской области

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче из полиции уголовного дела по факту ДТП в Брянской области, где погибли двое подростков, еще двое были госпитализированы, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК России инициирован вопрос о передаче в производство следственного управления СК России по Брянской области уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") в отношении водителя грузового автомобиля, сбившего подростков на остановке", — сказала Петренко.
"После принятия уголовного дела к производству следователи СК России намерены провести весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшедшего и привлечение виновного лица к ответственности", — заключила официальный представитель СК.