СК расследует дело водителя, сбившего четырех детей в Брянской области

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче из полиции уголовного дела по факту ДТП в Брянской области, где погибли двое подростков, еще двое были госпитализированы, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что водитель грузовика, который в Брянской области насмерть сбил двух подростков, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 5 статьи 264, предусматривает лишение свободны на срок до семи лет).

"По поручению председателя СК России инициирован вопрос о передаче в производство следственного управления СК России по Брянской области уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") в отношении водителя грузового автомобиля, сбившего подростков на остановке", — сказала Петренко.

По данным следствия, вечером 2 июля у деревни Комягино в Брянской области водитель грузовика на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и наехал на группу подростков. В результате столкновения 15-летний юноша и 16-летняя девушка погибли на месте, двое подростков с травмами были госпитализированы.

"После принятия уголовного дела к производству следователи СК России намерены провести весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшедшего и привлечение виновного лица к ответственности", — заключила официальный представитель СК.