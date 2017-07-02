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Происшествия

В Татарстане объявили траур после гибели 13 человек в ДТП

Сюжет:
ДТП с автобусом в Татарстане (20)
10:2802.07.2017
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© Фото : ГКУ МАЦПять человек пострадало в ДТП в новой МосквеПять человек пострадало в ДТП в новой Москве
© Фото : ГКУ МАЦ

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении в республике траура 2 июля в связи с гибелью 13 человек в результате ДТП с автобусом и грузовиком в ночь на воскресенье.

На месте ДТП с автобусом в Татарстане. 2 июля 2017
© Фото : МЧС России по Республике Татарстан
МВД Татарстана планирует задержать водителей грузовика и автобуса после ДТП
Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным Минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время решается вопрос о задержании водителя грузовика и двух водителей автобуса.

"Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе… постановляю объявить 2 июля днем траура в Республике Татарстан", — говорится в указе президента.

Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Центральный аппарат СК проконтролирует расследование ДТП в Татарстане
Согласно указу, в день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги Татарстана, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Ранее по поручению президента Татарстана к месту ДТП вылетел премьер-министр республики Алексей Песошин.

По информации МВД, водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". По одной из версий, озвученной региональным следственным управлением СК РФ, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

МВД также отмечает, что точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков.

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© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?

 

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