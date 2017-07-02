На Урале на бывшем химзаводе произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. В Свердловской области на территории бывшего химического завода произошел пожар, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории закрытого ранее Красноуральского химзавода в 00.20 (22.20 мск субботы) по местному времени.

"Горели остатки мазута в резервуаре. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек 163-й пожарно-спасательной части. В течение часа пожар был потушен. Пострадавших и угрозы для населения нет", — уточняет управление.