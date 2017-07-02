Центральный аппарат СК проконтролирует расследование ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Татарстане, где погибли 13 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом в республике Татарстан, в результате которого по предварительным данным погибли 13 человек, в том числе и двое детей", — сказала Петренко.

Как рассказала официальный представитель ведомства, по одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Сейчас следователи осматривают место происшествия, из автобуса извлечено 8 тел погибших, их личности устанавливаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса "Неоплан" в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

МВД по Татарстану возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц". Следствие также возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".