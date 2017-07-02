Центральный аппарат СК проконтролирует расследование ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Татарстане, где погибли 13 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как рассказала официальный представитель ведомства, по одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Сейчас следователи осматривают место происшествия, из автобуса извлечено 8 тел погибших, их личности устанавливаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
МВД по Татарстану возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц". Следствие также возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".