Спасатели начали извлекать тела погибших в результате ДТП в Татарстане

ДТП с автобусом в Татарстане (8)

КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Спасатели начали извлекать тела погибших в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Бензовоз и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье, автобус загорелся и опрокинулся. По предварительным данным, десять человек погибли, в том числе двое детей, еще 13 человек пострадали.

"5.53 (мск) спасатели и пожарные начли работы по извлечению тел погибших", — сказал представитель ГУ МЧС.

Он уточнил, что правоохранительные органы провели следственные действия на месте ДТП.

Как следует из опубликованного экстренной службой видео, автобус выгорел полностью.