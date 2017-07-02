В попавшем в Татарстане в ДТП автобусе находились двадцать восемь человек

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Двадцать восемь человек, включая водителя, находились в пассажирском автобусе, который столкнулся с бензовозом в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. На данный момент известно, что десять человек погибли, 13 пострадали, еще трое не пострадали, уточнил собеседник.

Бензовоз и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье, автобус загорелся и опрокинулся. По предварительным данным, десять человек погибли, в том числе двое детей, еще 12 человек пострадали. Четверо пассажиров автобуса не пострадали и были размещены в гостинице, водитель дает показания в полиции.

"Предварительно, в автобусе находились 28 человек, включая водителя", — сказал представитель МЧС.

В ведомстве первоначально сообщили, что в ДТП не пострадали и были размещены в гостинице четверо пассажиров автобуса, водитель дает показания в полиции. Позже представитель МЧС уточнил, что не пострадали три человек из автобуса.

По информации регионального минздрава, один пострадавший после медицинского обследования был отправлен на амбулаторное лечение, 12 остальных были госпитализированы.

Водитель бензовоза не пострадал, рассказал представитель МЧС.

Как следует из опубликованного экстренной службой видео, автобус выгорел полностью.