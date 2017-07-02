Задержан водитель грузовика, сбившего четырех детей в Брянской области

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Водитель грузовика, который в Брянской области насмерть сбил двух подростков, задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 5 статьи 264, предусматривает лишение свободны на срок до семи лет).

Представитель регионального МВД ранее сообщил РИА Новости, что водитель фуры не справился с управлением и выехал на остановку, где находились подростки. 16-летняя девушка и 15-летний юноша погибли на месте, еще двое подростков – 2003 и 2001 года рождения были госпитализированы с тяжелыми травмами, сказал собеседник.

"Водитель автомобиля МАЗ задержан и помещен в изолятор временного содержания УМВД России по городу Брянску", — сказала Волк.

По ее словам, водитель МАЗ на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и наехал на подростков.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования, в момент ДТП был водитель был трезв.