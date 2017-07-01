В Подмосковье фура столкнулась с автомобилем ДПС

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фура столкнулась с автомобилем ДПС на автодороге А-108 в Подмосковье, пострадали сотрудники полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фура сбила двух сотрудников ДПС в Подмосковье.

"На автодороге А-108 в районе деревни Фоминское в Раменском районе фура совершала манёвр и наехала на автомобиль ДПС. В результате ДТП сотрудники полиции получили ранения", — сказал дежурный офицер, отметив, что количество пострадавших выясняется.

По его словам, на месте работают полицейские, выясняются обстоятельства произошедшего.