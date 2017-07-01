В Самаре инспектор ГИБДД попросил пробурить скважину в качестве взятки

САМАРА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Самаре подозревается в получении взятки, предположительно, он попросил взяткодателя пробурить скважину на своем участке, сообщает СУСК по региону.

"По версии следствия, в апреле 2017 года подозреваемый получил от гражданина взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, взяткодатель безвозмездно должен был пробурить скважину стоимостью 435 тысяч рублей на земельном участке подозреваемого", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что инспектор пообещал не привлекать мужчину к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог или других дорожных сооружений".

Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ОГИБДД УМВД России по городу Самаре по части 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки".