Московские власти начали проверку из-за задержки более сотни авиарейсов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возможным нарушением авиакомпаниями законодательства после задержки свыше 110 авиарейсов, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 1 июля 2017 года, в аэропортах Московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов… В связи с этим прокуратурой инициирована проверка, проводится сбор информации в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров.

"В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Накануне в Росавиации объяснили, что вылеты воздушных судов с задержкой в московской зоне, их уходы на второй круг и на запасные аэродромы происходят из соображений безопасности. В субботу в московском регионе прошли ливневые дожди с грозами. По данным МЧС, возможность дождя, грозы и усиления ветра с порывами до 12-17 метров в секунду сохранится в столице до вечера субботы, 1 июля.