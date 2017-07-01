В Петербурге задержали двух граждан Турции за взятку чиновнику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Двое граждан Турции задержаны в Петербурге за взятку сотруднику Государственной инспекции труда после выявленных многочисленных нарушений в подконтрольных им некоммерческих организациях, сообщил РИА Новости источник в региональных органах власти.
Источник сообщил, что прокурорская проверка проходила с привлечением ряда контрольно-надзорных ведомств – МЧС, Роспотребнадзора, Управления по вопросам миграции регионального ГУМВД, Государственной инспекции труда, Налоговой инспекции. В ходе проверок в организациях были выявлены массовые нарушения, составлены протоколы об административных правонарушениях и назначены наказания в виде административных штрафов.
"Граждане Турции Аднан Озтюрк и Эшреф Сарышахин, желая уйти от административной ответственности за выявленные нарушения в контролируемых ими некоммерческих организациях, попытались дать взятку сотруднику Государственной инспекции труда. В связи с чем были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения", — сказал собеседник агентства
РИА Новости не удалось получить официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов. Телефоны самих организаций недоступны.