В Петербурге задержали двух граждан Турции за взятку чиновнику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Двое граждан Турции задержаны в Петербурге за взятку сотруднику Государственной инспекции труда после выявленных многочисленных нарушений в подконтрольных им некоммерческих организациях, сообщил РИА Новости источник в региональных органах власти.

По данным источника, в мае прокуратура Петербурга провела проверку действующих в городе частного образовательного учреждения дополнительного образования "Оксфорд Вижн" и "Русско-турецкого культурного центра". По данным источника, данные организации контролируются гражданами Турции Аднаном Озтюрком и Эшрефом Сарышахином.

Источник сообщил, что прокурорская проверка проходила с привлечением ряда контрольно-надзорных ведомств – МЧС, Роспотребнадзора, Управления по вопросам миграции регионального ГУМВД, Государственной инспекции труда, Налоговой инспекции. В ходе проверок в организациях были выявлены массовые нарушения, составлены протоколы об административных правонарушениях и назначены наказания в виде административных штрафов.

"Граждане Турции Аднан Озтюрк и Эшреф Сарышахин, желая уйти от административной ответственности за выявленные нарушения в контролируемых ими некоммерческих организациях, попытались дать взятку сотруднику Государственной инспекции труда. В связи с чем были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения", — сказал собеседник агентства

По данным источника, 28 июня Следственным отделом по Красносельскому району ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). Источник добавил, что 29 июня по месту жительства и работы иностранцев были произведены обыски.

РИА Новости не удалось получить официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов. Телефоны самих организаций недоступны.