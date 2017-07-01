На Урале ищут двух подростков, пропавших в лесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Полиция в городе Красноуральск Свердловской области ищет двух подростков, которые в пятницу ушли в лес за грибами и не вернулись, сообщил РИА Новости в субботу представитель регионального ГУМВД России Валерий Горелых.

"Сегодня, 1 июля, в 1.00 местного времени (23.00 мск пятницы) в дежурную часть ОВД Красноуральска с заявлением о пропаже двух своих несовершеннолетних сыновей обратился местный житель 1984 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что его сыновья 2001 и 2006 годов рождения в пятницу около 17.00 ушли в лес за грибами и не вернулись. В районе 22.00 часов отец со своим знакомым пытался своими силами найти детей, а после мужчины обратились в полицию.

Представитель МВД добавил, что для розыска мальчиков по тревоге был поднят личный состав территориального ОВД. Для координации поисковых мероприятий создан оперативный штаб. В розыске детей участвуют порядка 60 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, частных охранных предприятий и волонтеров.

Вместе с ними обследует местность кинолог с собакой. Площадь местности, где ищут подростков, составляет порядка 6-7 квадратных километров. В этой зоне имеются заболоченные места, водоем, сады и заброшенный аэродром.

Приметы старшего: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза светлые, нос прямой, брови дугообразные, губы пухлые. Был одет в ветровку, джинсы и кроссовки синего цвета, темную футболку.

Приметы младшего: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, глаза темные, нос прямой, брови дугообразные. Был одет в ветровку и спортивные штаны синего цвета, темную футболку, серые кроссовки.

Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении пропавших, просьба сообщить в полицию. Телефон дежурной части ОВД Красноуральска: (834343) 2-22-84, круглосуточный "телефон доверия" ГУ МВД России по Свердловской области: (8343) 358-71-61 или 02.