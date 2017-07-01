Детей, пострадавших в ДТП на юге Москвы, госпитализировали на вертолете

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил в медучреждение двух детей, пострадавших в ДТП на пересечении Каширского шоссе и улицы Миллионщикова на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"На пересечении Каширского шоссе с улицей Миллионщикова произошло ДТП. Среди пострадавших дети", — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, на место аварии вылетел вертолет МАЦ и экстренно доставил двух пострадавших детей в ГКБ № 9. "На борту их сопровождали врачи МАЦ и ЦЭМП", — добавили в департаменте.